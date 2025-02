Torcida do Cruzeiro esgota ingressos para clássico, e Mineirão pode bater recorde

Públicos acima de 61 mil pessoas no Mineirão só são viáveis em jogos com torcida única porque, nesses casos, não é necessário bloquear parte da arquibancada para separar as torcidas rivais e evitar tumulto. De acordo com a ata do jogo, a capacidade do estádio é de 62.170 pessoas.

Aliás, no início de 2024, Cruzeiro e Atlético firmaram um acordo sobre os públicos nas partidas do Superclássico Mineiro. Portanto, todos os clássicos até o fim de 2025, terão apenas a presença dos torcedores do time mandante. Assim, o estádio estará completamente azul neste fim de semana.

