Santos consulta Corinthians para jogar na Neo Química Arena

O Santos quer aproveitar a chegada de Neymar para mandar algumas partidas em São Paulo. Para isso, o presidente do clube, Marcelo Teixeira, entrou em contato com Augusto Melo, presidente do Corinthians, para o Peixe utilizar a Neo Química Arena no jogo contra o Água Santa, no próximo dia 16 de fevereiro. A diretoria alvinegra avalia a possibilidade

A ideia do clube é aumentar a arrecadação de bilheteria com o retorno do craque, já que a Vila Belmiro possui um limite de capacidade. Por uma determinação de Neymar, o Santos tem preferência por estádios de grama natural, o que descartaria o Pacaembu, por exemplo.