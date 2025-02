Presidente do Vasco, Pedrinho explica negociação fracassada com Bruma e dispara: ‘Estamos agressivos no mercado’

Pressionado pela falta de contratações ofensivas, o mandatário explicou o que houve na negociação frustrada com Bruma, além de desabafar sobre as reclamações nas mídias sociais. Para ele, pessoas querem criar “caos” em cima de seu mandato.

Após o sorteio da Copa do Brasil desta sexta-feira (7) , que colocou o Vasco frente a frente com o União Rondonópolis-MT na primeira fase, o presidente cruz-maltino, Pedrinho, falou à imprensa no hotel Hilton, zona oeste do Rio de Janeiro.

‘Estou trabalhando duro’

“Eu não vou ficar falando os nomes. Eu já disse algumas vezes que para a gente, divulgar um nome e entrar numa briga no mercado, a gente leva desvantagem. Mas é bom eu esclarecer uns pontos e isso não é defesa, é passar a verdade para as pessoas. Muitas pessoas falam o que é confortável para o ouvido dos torcedores. Quando o torcedor está no auge da emoção, ainda mais depois de uma derrota, tudo o que é de raiva, é o que o torcedor quer assimilar. E é isso que muitas pessoas passam para a torcida neste momento. A gente tem que ter muita calma nas avaliações. Eu não estou brincando com o Vasco. Eu estou trabalhando duro. Já falei algumas vezes que as pessoas têm que ter, por mais que haja emoção, discernimento para fazer uma avaliação do momento”, disse.

Fracasso por Bruma

Pedrinho também falou sobre a negociação fracassada com Bruma, que, de última hora, recusou a proposta do Vasco para assinar com o Benfica.

“A gente tentou trabalhar de forma sigilosa e a gente conseguiu isso. As pessoas achavam que a gente negociava com o Bruma naquela semana. Mas se o meu CEO diz que eu tenho um orçamento de 5 milhões de dólares para o ano sabendo que eu tenho mais uma janela, eu tenho que criar um mecanismo financeiro para conseguir contratar. Quando eu quero contratar um jogador de uma prateleira acima, que é o Bruma, de 7 milhões de euros, a gente cai numa lógica financeira. Teoricamente eu não tenho dinheiro para pagar à vista e descumprir um orçamento me passado pelo CEO. O que a gente faz? Vamos negociar. Nisso eu ofereço, como exemplo, 2 milhões de dólares no primeiro ano, 1 milhão no segundo e assim vai. Para que eu ainda tenha mais 3 (milhões) para gastar”, revelou.