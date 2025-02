Português: Sporting vê o Porto empatar nos acrécimos

Em um jogo com final muito confuso, com cartões e expulsões, Porto e Sporting empataram em 1 a 1, nesta sexta-feira, 7/2, pela 21ª rodada do Campeonato Português. O jogo no Estádio do Dragão teve os visitantes saindo na frente, com gol do espanhol Fresneda, no primeiro tempo. Contudo, o Porto foi melhor na etapa final e conseguiu arrancar o empate nos acréscimos, aos 49 minutos, com Namaso. Pouco depois do tento portista, o Sporting reclamou de um pênalti não marcado e, no bate-boca com o juiz e com os jogadores do Porto, Matheus Reis e Diomande acabaram expulsos, deixando os lisboetas com nove jogadores.

O Sporting lidera com 51 pontos, mas pode ver o Benfica (44 pontos e que ainda joga na rodada) encostar. O Porto é o terceiro colocado, com 42 pontos.