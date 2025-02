Poder de decisão de Alan Patrick é esperança para o Inter no Gre-Nal

O Inter recorreu ao poder de decisão de Alan Patrick para engatar uma sequência de quatro vitórias consecutivas nos últimos Gre-Nais. Afinal, o camisa 10 ajudou o Colorado a triunfar seja com gols, assistências ou até mesmo na construção de jogadas. Com o isso, o lado vermelho do Rio Grande do Sul vai manter a esperança em mais um momento inspirado para manter a escrita. Dessa vez no clássico de número 444, neste sábado (8), às 21h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio.

A sequência positiva teve início no embate pelo segundo turno do Campeonato Brasileiro de 2023 e já com a dependência da boa performance de Alan Patrick. Na oportunidade, o meio-campista abriu o placar e ainda deu assistência para o segundo, enquanto Wanderson fez o último e o Inter superou por 3 a 2 o Grêmio. No duelo seguinte, pela primeira fase do Campeonato Gaúcho do ano passado, parecia que o Gre-Nal ficaria no empate em 2 a 2. Até que o principal jogador do Colorado sofreu pênalti, converteu e assegurou mais um triunfo pelo mesmo placar.