Kolo Muani decide mais uma, Juventus vence o Como e entra no G4 do Italiano

Atacante recém-contratado junto ao PSG anota os dois gols da vitória por 2 a 1 e já chega aos cinco gols em três partidas pela Velha Senhora / Crédito: Jogada 10

O atacante Kolo Muani mal chegou e já está sentando na janela do ônibus da Juventus. Nesta sexta-feira (7), o atacante contratado há duas semanas decidiu na vitória por 2 a 1 sobre o Como, no estádio Giuseppe Sinigaglia, marcando os dois gols da importante vitória da Juve pela abertura da 24ª rodada do Campeonato Italiano. Seus tentos ajudaram a Velha Senhora a chegar, enfim, no G4 , ainda que momentaneamente, já que Lazio e Fiorentina ainda jogam. LEIA MAIS: Multa rescisória de Matheus Cunha com o Wolverhampton chama a atenção: saiba!

A primeira etapa teve como destaques duas contratações recentes das equipes. Pelo lado da Juventus, Kolo Muani, recém-contratado junto ao PSG e dono do jogo, fez seu quarto gol em três jogos pela Velha Senhora. Foi em grande jogada pela direita, onde ele deixou o zagueiro na saudade e chutou forte para passar por Butez, num lindo gol, aos 34′.

O Como, porém, era valente. E um dos reforços do técnico Cesc Fàbregas – Assane Diao – também está fazendo valer seu investimento. Afinal, o jovem de 19 anos – maior contratação da história da equipe da Lombardia empatou na abertura dos acréscimos. Koopmeiners vacilou após escanteio e viu Cutrone tomar-lhe a bola. Ele cruzou perfeitamente para Diao, que cabeceou bem para empatar, chegando ao seu terceiro gol em seis jogos após deixar o Betis por R$ 75,6 milhões. Na etapa final, Di Gregorio mostrou seu valor para a Juventus. Aos 5′, o arqueiro precisou fazer defesa importante em chute de Cutrone, em momento de blitz dos donos da casa. O zagueiro Veiga, que fazia apenas sua segunda partida após chegar junto ao Chelsea, não construiu uma defesa sólida. Após várias mexidas das duas equipes, o jogo ficou morno. Mas dois lances polêmicos reacenderam a partida. Primeiro, quando Gatti encostou com a mão na bola na área e o árbitro não deu pênalti. O VAR chegou a analisar a possibilidade, mas, sob protestos do Como, mandou o jogo seguir. Pouco depois, já aos 40′, o próprio Gatti chegou antes que o goleiro Butez, cabeceou e levou um soco no rosto. Desta vez, o árbitro marcou a penalidade. Kolo Muani, então, decidiu para a Juve, cobrando no canto esquerdo e dando a vitória e um tíquete para o G4 à Velha Senhora.