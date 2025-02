Kane converte 30º pênalti seguido, Bayern vence e amplia liderança no Alemão

A vitória coloca o time de Vincent Kompany mais líder do que nunca na competição. Afinal, com mais três pontos, chegou a 54 e abriu nove de vantagem para o Bayer Leverkusen, que enfrenta neste sábado (8) o Wolfsburg, fora de casa. Já o Werder Bremen segue em oitavo, com 30, e pode perder algumas posições com o desenrolar da rodada.

O Bayern de Munique mostrou muita superioridade e não teve problemas para bater o Werder Bremen nesta sexta-feira (7), na Allianz Arena. A equipe bávara venceu por 3 a 0, com dois gols de pênalti de Harry Kane e outro anotado por Sané, em partida válida pela 21ª rodada da Bundesliga. O artilheiro do Campeonato Alemão teve outras chances de ampliar o marcador, mas desperdiçou.

Os bávaros voltam a campo na próxima quarta-feira (12) pelos playoffs da Champions, quando vai a Escócia visitar o Celtic às 17h (de Brasília). Pela Bundesliga, o Bayern faz a final antecipada da competição no sábado (15), quando visita o segundo colocado Bayer Leverkusen, às 14h30. Já o Bremen recebe o Hoffenhein no dia seguinte, às 11h30.

A melhor chance dos bávaros na etapa inicial veio dos pés de Musiala, que recebeu boa bola na área e parou no goleiro do Werder. Coman e Olise também chegaram perto em finalizações de fora da área, que passaram raspando a trave. E nos acréscimos, foi a vez de Kane assustar Zetterer em cabeçada.

Em campo, o Bayern foi superior em todos os quesitos. Terminou a primeira etapa com mais de 70% de posse de bola e oito finalizações, sendo três na meta do time visitante. Apesar do domínio expressivo, faltou qualidade para ter mais chances claras. Do outro lado, o Werder se fechava e conseguia alguns bons ataques em roubadas de bola no meio de campo.

Kane faz dois de pênalti e alcança marca impressionante

Após o intervalo, o Bayern de Munique manteve a postura ofensiva e contou com uma melhor jornada de seus jogadores de frente. Antes do primeiro minuto, Kane mostrou que queria jogo e mandou no travessão do time de Bremen. Aos dez, não teve jeito. Após cruzamento, o camisa 9 dominou e a bola bateu no braço do zagueiro. Pênalti e gol do artilheiro do Alemão.

Apesar de estar atrás do placar, o Werder Bremen não mudou sua postura e se viu amassado em seu próprio campo. Contudo, sem forças para sair nos contragolpes, tornou-se presa fácil para os bávaros. Kane mandou mal cara a cara com o goleiro. Upamecano quase marcou também.

Para oxigenar o time e ter mais força ofensiva, Kompany lançou Laimer e Sané. As substituições mostraram-se efetivas. No primeiro toque na bola, o atacante recebeu cruzamento de Laimer e marcou o segundo aos 37. A partir daí, Zetterer apareceu bem e salvou arremates de Kane e Musiala. No último minuto, contudo, ele nada pôde fazer. O árbitro marcou novo pênalti para o Bayern e Kane, sempre ele, bateu com extrema categoria para fazer o seu 21º gol na Bundesliga e garantir o triunfo em casa.