Ida de Sergio Ramos a Monterrey causa desconforto em Pilar Rubio: ‘Não vou ceder’

Pilar Rubio resolveu não acompanhar o marido Sergio Ramos nessa nova oportunidade do jogador. O zagueiro, de 38 anos, assinou contrato com o Monterrey, do México. Dessa forma, terá que se adaptar no novo país sem a família, de acordo com o jornalista Javi de Hoyos.

“Pilar Rubio não vai se mudar para o México com Sergio Ramos. Na sexta-feira passada, alguém próximo a Pilar me disse que ela estava cansada de se mudar. Ela foi para Paris, depois Ramos foi para Sevilha e ela decidiu ir para Madri por motivos profissionais, a fonte disse, mas na realidade é porque ela gosta de viver na capital. Quando Ramos tomou essa decisão, Pilar disse ‘chega’: ‘Eu não vou ceder dessa vez, eu já cedi duas vezes. Agora eu vou ficar aqui, em Madri'”, disse o jornalista Javi de Hoyos.

Sergio Ramos tem contrato milionário

Ídolo do Real Madrid e da seleção espanhola, Sergio Ramos chegou ao Monterrey com um salário milionário e outras exigências. De acordo com o jornal Record, do México, o zagueiro vai receber um salário líquido de Us$ 4 milhões, ou seja, cerca de R$ 24 milhões, na cotação atual) por temporada.

Além disso, o jogador tem algumas exigências no contrato, principalmente em relação ao Mundial de Clubes da Fifa em que o clube mexicano está no Grupo E, com Inter de Milão, River Plate e Urawa Reds. Durante a competição, ele vai receber um bônus por cada jogo disputado e também se for capitão do time, fizer gol ou dar uma assistência.

Por fim, há outras exigências, como: