Hugo Souza, do Corinthians, ameniza provocação do Palmeiras: ‘Faz parte do futebol’

Goleiro salvou o Timão da derrota no clássico e entra no clima das provocações feitas pela torcida do Alviverde

O goleiro Hugo Souza foi o principal nome do Corinthians no empate contra o Palmeiras, na quinta-feira (6), pelo Campeonato Paulista. Ele defendeu uma penalidade máxima e ajudou o Timão a garantir um ponto fora de casa, atuando no Allianz Parque.

Aliás, após a partida, Hugo falou sobre o clima com a torcida do Verdão e afirmou ter sido xingado durante todo o confronto. No entanto, adotou um tom conciliador ao comentar a situação no clássico contra o Palmeiras.