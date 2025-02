Hugo defende o sexto pênalti no Corinthians e tem média melhor do que Cássio

Hugo Souza voltou a brilhar no Corinthians, ao defender um pênalti no último lance do dérbi contra o Palmeiras. As equipes ficaram no 1 a 1 nesta quinta-feira (06/02), no Allianz Parque, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O arqueiro chegou a sua sexta penalidade defendida desde que chegou ao Timão.