Fortaleza x Ceará: onde assistir, escalações e arbitragem

Clássico-Rei está marcado para este sábado (8), na Arena Castelão, pela quinta e última rodada da fase de grupos do Campeonato Cearense / Crédito: Jogada 10

Líderes de seus respectivos grupos e 100% no Estadual, Fortaleza e Ceará se enfrentam neste sábado (9), às 16h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pela quinta e última rodada do Campeonato Cearense. Assim, já classificados, as equipes vão duelar pela melhor campanha na primeira fase do torneio. Confira as principais informações do primeiro Clássico-Rei da temporada. Onde assistir A partida será transmitida pela TV Brasil (tv aberta), Globo (apenas CE), TV Ceará, Canal GOAT e FCF TV (YouTube).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Como chega o Fortaleza Com quatro vitórias nos quatro jogos disputados na fase de grupos, o Laion quer terminar a primeira fase do Estadual 100% e vai usar o fator casa como incentivo. Aliás, o clube é o líder do Grupo B, com 12 pontos e já está classificado para as quartas de final do campeonato. O Tricolor vem de vitória pela Copa do Nordeste sobre o Sport, por 2 a 0 e, no confronto, poupou jogadores pensando no clássico. Portanto, jogadores como Brítez, Rossetto, Cardona e Felipe Jonatan vão retornar à lista de relacionados. Por outro lado, tem o desfalque de Lucas Sasha, que sofreu expulsão contra o Floresta na última rodada.