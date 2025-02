Fluminense x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes fazem primeiro clássico Fla-Flu de 2025, neste sábado, às 16h30, no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Carioca

Mais um clássico para esquentar (literalmente) ainda mais o Rio de Janeiro. Neste sábado (8), Fluminense e Flamengo se encontram, às 16h30 (de Brasília), no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Carioca. Após a vitória de virada sobre o Vasco, o Tricolor busca mais um triunfo para brigar pela classificação para semifinais do Estadual. Enquanto isso, o Rubro-Negro vem de um título sobre o Botafogo e uma goleada na Portuguesa no meio de semana. O time de Filipe Luís, aliás, pode encaminhar vaga para próxima fase em caso de vitória.

No retrospecto total, Flamengo e Fluminense se enfrentaram 383 vezes na história. O Rubro-Negro possui vantagem no Fla-Flu com 140 vitórias, enquanto o Tricolor obteve 120 triunfos e outras 123 partidas terminaram empatadas.