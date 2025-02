Fluminense deve repetir escalação contra o Flamengo

Tricolor ainda poderá contar com retorno de Samuel Xavier aos relacionados; lateral ficou fora da vitória contra o Vasco, na última quarta (5)

Após uma boa vitória sobre o Vasco, na última quarta-feira (5), Mano Menezes deve repetir a escalação do Fluminense para o Fla-Flu. Será neste sábado (8), em jogo válido pela nona rodada da Taça Guababara. O treinador, aliás, pode ganhar um reforço dentre os relacionados.

Afinal, o lateral-direito Samuel Xavier, fora da partida contra o Vasco por dores na coxa esquerda, deve ser a novidade na lista, segundo informações do “ge” desta sexta-feira (7). No jogo de Brasília, ele deu vaga a Guga, permanecendo no Rio de Janeiro por precaução.