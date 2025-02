Flamengo fará homenagem para garotos do Ninho em clássico contra o Fluminense

Incêndio que aconteceu no Ninho do Urubu, no dia 8 de fevereiro de 2019, e causou morte de 10 atletas completa seis anos neste sábado / Crédito: Jogada 10

A data de 8 de fevereiro não rende boas lembranças para o Flamengo. Neste sábado (8), o incêndio do Ninho do Urubu, que vitimou 10 garotos da base do clube, completa seis anos, e ninguém foi culpado judicialmente. Diante disso, o Rubro-Negro vai aproveitar o clássico contra o Fluminense, no Maracanã, para fazer uma homenagem para as vítimas da tragédia que aconteceu em 2019.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O time do Flamengo entrará em campo com um patch especial na camisa, exibindo a mensagem “Nossos 10!”. Além disso, haverá uma mensagem no telão para os torcedores. O clube da Gávea só esperava o “ok” do Fluminense para divulgar as ações. Isto porque o Tricolor é mandante do jogo.