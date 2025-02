Filipe Luís terá sequência de clássicos e quer manter ‘DNA’ do Flamengo

Pela primeira vez desde que chegou ao Flamengo , Filipe Luís terá sequência de clássicos regionais. É mais um desafio para o jovem treinador que tem um aproveitamento de 50% em confrontos contra clubes cariocas. Além disso, os duelos tornam-se em caráter decisivo por conta da tabela “embolada” do Campeonato Carioca, então, vencer é muito importante para as equipes.

Além de conquistar os três pontos, Filipe Luús quer manter o “DNA” ofensivo do Flamengo. Na última quarta-feira (5), com time recheado de reservas, mas com Arrascaeta retornando à melhor forma, o Rubro-Negro goleou a Portuguesa. No entanto, muito além disso, o padrão de jogo também pôde ser visto nos jogos com a equipe principal. Um jogo de variações e muito ofensivo, como o treinador procura passar para seus jogadores.

Diante disso, Filipe Luís já começa a se preparar para os confrontos. O primeiro embate será, neste sábado, às 16h30, no Maracanã, contra o Fluminense. O time de Mano Menezes, aliás, já derrotou o Rubro-Negro por 2 a 0, pelo Brasileirão de 2024. É também a única derrota do treinador desde que assumiu a equipe rubro-negra. Depois disso, encara o Botafogo, na quarta-feira (12), às 21h30, também no Maracanã, em jogo atrasado do Carioca. Aliás, os times se enfrentaram na decisão da Recopa, quando o Fla venceu por 3 a 1, em Belém. Por fim, encara o Vasco, às 16h30, também no mesmo estádio.

“Penso no Fluminense, mais nada que o Fluminense. Depois é Botafogo e Vasco. Esses que jogaram hoje vão ter folga amanhã e na sexta-feira se juntam ao elenco. Todos iguais, do zero. A maioria jogou 90 minutos. Vou decidir o que fazer e depois pensar no Botafogo. Quero ganhar, não vou entrar para perder ou empatar nunca. Os que vão jogar são os que eu achar que são os melhores para ganhar e se eu achar que não são os melhores não vão começar. Vou escolher o time que eu acho que é o mais competitivo para vencer, independentemente se vale títulos, três pontos ou se é um amistoso contra o São Paulo”, disse Filipe Luís.

Pontuar é importante

Além de toda a rivalidade histórica, os clássicos ganham grande importância por conta da tabela do Campeonato Carioca. O Flamengo soma 13 pontos, porém Volta Redonda, Vasco, Sampaio Corrêa e Nova Iguaçu estão com pontuações bem próximas. Em caso de derrota na próxima rodada, o Flu chegaria ao mesmo número de pontos do Rubro-Negro. Diante disso, Filipe Luís busca manter a mesma estrutura de jogo para o Fla seguir a frente dos outros clubes na tabela de classificação. E pontuar em clássico dá ainda mais confiança para os jogadores.