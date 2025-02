Empoli x Milan: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Italiano 2024/25. Neste sábado (8), Empoli e Milan se enfrentam às 14h (de Brasília), no American Express Community Stadium, em partida válida pela 24ª rodada do Calcio.

Como chega o Empoli

O Empoli não faz uma grande temporada e luta pela permanência na elite do futebol italiano. No momento a equipe está em 16º lugar, com 21 pontos, e perdeu algumas posições após a série de três derrotas nas últimas quatro rodadas do Calcio. Assim, a equipe tem a vantagem de apenas um ponto para o Parma, primeiro time na zona de rebaixamento.

Além disso, o técnico Roberto D’Aversa enfrenta alguns problemas no elenco para o jogo deste sábado. A baixa de última hora fica por conta do meia Maleh, suspenso. Ao mesmo tempo, os zagueiros Ismajli e Sazonov, o lateral Ebuehi, o meia Haas e os atacantes Anjorin, Solbakken e Pellegri, estão lesionados e completam a lista de desfalques do Empoli.

Como chega o Milan

Por outro lado, o Milan vive um processo de reconstrução desde a chegada do técnico português Sérgio Conceição, ex-Porto. Assim, o time vem de dois bons jogos, no empate contra a Inter, no clássico de Milão, e depois na vitória sobre a Roma, pela Copa da Itália.