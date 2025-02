De La Cruz é desfalque do Flamengo contra o Fluminense

O objetivo do Flamengo é evitar possível lesão muscular devido ao desgaste de início de ano, após identificação da desgaste na musculatura do meia uruguaio. Segundo comunicado do clube, “a decisão segue o planejamento físico dos jogadores para a sequência da temporada”.

O Flamengo tem um desfalque importante para o clássico contra o Fluminense, neste sábado, às 16h30, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca. O volante Nicolas De La Cruz está fora do jogo por decisão da comissão técnica rubro-negra, que optou por seguir a orientação do departamento médico para fazer controle de carga.

Sem De La Cruz, o técnico Filipe Luís tem como opção recuar Gerson como volante e escalar Arrascaeta como titular. Outra opção é utilizar Allan ou Evertton Araújo.

De la Cruz, aliás, sofreu com lesões no segundo semestre de 2024. O uruguaio foi para o departamento médico três vezes a partir de julho: trauma no joelho direito e lesão no músculo posterior da coxa direita (duas vezes). Assim, ele procura retomar o melhor condicionamento físico, mas sem obter desgaste.

Por fim, o Flamengo é o vice-líder do Carioca, com 13 pontos, três a menos que o líder Volta Redonda. Do outro lado, o Fluminense tem 10 pontos, na oitava posição, e precisa de uma vitória para ainda brigar pela vaga nas semifinais do Campeonato Carioca.