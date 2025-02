CBF define confrontos da 1ª fase da Copa do Brasil

Competição mais democrática do país, a Copa do Brasil começa a se desenhar. Nesta sexta-feira (7), a CBF realizou o sorteio dos confrontos da fase inicial e do chaveamento da segunda fase da competição, em hotel na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Ao todo são 20 chaves com quatro times. Os dois vencedores de cada chave irão se enfrentar na segunda fase. As duas primeira etapas, aliás, serão realizadas em partidas únicas.

Os 80 clubes que disputam a etapa inical do torneio foram divididos em oito potes, conforme à classificação de cada equipe no Ranking Nacional de Clubes da CBF. Os 40 clubes melhores colocados ocupam os potes A, B, C, e D e enfrentam os 40 piores posicionados, distribuídos entre os potes E, F, G e H.