Bolsonaro vê Vasco x Fluminense, em Brasília, e é vaiado

Ex-presidente compareceu ao Mané Garrincha acompanhado de seu primogênito, Flávio Bolsonaro, que é torcedor do Cruz-Maltino / Crédito: Jogada 10

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi recebido sob vaias e gritos de “uh, vai ser preso” na partida entre Vasco da Gama e Fluminense, no Mané Garrincha, na última quarta-feira, 5. Ele estava acompanhando o primogênito, o senador Flávio Bolsonaro, vascaíno declarado, durante o clássico da 8º rodada do Campeonato Carioca. Em contrapartida, outros torcedores, mesmo que forma mais miúda, também entoaram gritos de “mito”. Jair (torcedor do Palmeias e do Vasco) e Flávio Bolsonaro estavam na parte externa dos camarotes do Mané Garrincha no momento do contato com as arquibancadas. Ao reconhecerem o ex-presidente, torcedores passaram a entoar gritos em protesto à sua presença no local – também destinados ao senador do PL-RJ. Ele, então, deu as costas e retornou para o interior do estádio em meio às celebrações dos cruz-maltinos pela ‘expulsão’.

Já outro vídeo, este gravado por trás de Bolsonaro, mostrava um clima antagônico, quase de devoção à sua presença. O registro mostra-o sendo ovacionado por torcedores, que o chamavam de "mito" e acenavam em sua direção.

Bolsonaro ouve vaias e “uh, vai ser preso” no jogo do Vasco em Brasília; veja VÍDEO pic.twitter.com/j4Cx0fTz1o — BLOG ALDO ALMEIDA (@BLOGALDOALMEIDA) February 6, 2025

Casos similares de Bolsonaro Essa não é a primeira vez que o ex-presidente ‘divide’ um estádio entre apoiadores e opositores. Em 2022, por exemplo, Jair Bolsonaro recebeu fortes vaias da torcida do Flamengo ao aparecer no telão do Maracanã no jogo contra o Vélez Sarsfield, pela Libertadores. Paralelamente, apoiadores se manifestavam com palmas e gritos de ”mito” ao parlamentar. Enquanto torcedores mais próximos ao camarote acenavam para o ex-presidente, o setor norte do Maracanã entoava gritos de “Ei, Bolsonaro, vai tomar…”. O mesmo ocorreu em meio à pandemia de Covid-19, quando Jair compareceu à Vila Belmiro para acompanhar Santos e Coritiba. A reação dos santistas ficou dividida entre protestos contra Bolsonaro e gritos de “mito” por parte de seus apoiadores.