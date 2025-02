Benfica x Moreirense: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste sábado, 8/2, pela rodada 21 do Campeonato Português, o Benfica tem uma boa oportunidade de se aproximar do líder Sporting. Atualmente com 44 pontos na tabela, os benfiquistas estão a sete pontos dos rivais lisboetas. Mas os Sportinguistas já jogaram na rodada e ficaram no 1 a 1 com o Porto, fora de casa. Assim, as Águias, que enfrentam o Moreirense, podem diminuir a diferença para quatro pontos em caso de vitória. O jogo será em casa, no Estádio da Luz, às 15h (de Brasília).

Mas é bom que o Benfica entre focado neste jogo. Afinal,Moreirense faz uma campanha razoável, tem 23 pontos, está em 11º e pode ganhar duas posições em caso de sucesso. Além disso, o time vem sendo algoz dos gigantes: já venceu o Porto e o Sporting nesta temporada e, no primeiro turno da Liga, empatou com os benfiquistas em 1 a 1.