Bayern x Werder Bremen: onde assistir, escalações e arbitragem

Com boa vantagem na liderança, Bávaros buscam mais um triunfo no Campeonato Alemão. Rival tenta entrar na zona das ligas europeias / Crédito: Jogada 10

Líder com 51 pontos, seis à frente do Leverkusen, o Bayern de Munique recebe nesta sexta-feira, 7/2, o tradicional Werder Bremen, na Allianz Arena. O jogo é pela 21ª rodada da Bundesliga e começa às 16h30 (horário de Brasília). Porém, os bávaros não terão facilidade. O Werder vem fazendo boa campanha e tem 30 pontos.Assim, caso vença, entra na zona de classificação para as ligas europeias. Onde assistir Os canais SporTV, CazéTV e OneFootball transmitem a partir das 16h30 (de Brasília).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Como está o Bayern O lateral Davies não se recuperou de lesão. Com isso, Raphael Guerreiro segue como titular pelo lado esquerdo. Kovac vem modificando o ataque a cada rodada, mas para esta partida deve escalar o quarteto titular: Sane, Musiala, Coman e Kane. Assim, Olise, Thomas Müller e Gnabry ficam no banco. Como Palhinha está muito bem fisicamente, ele começará o jogo, com Goretzka no banco.