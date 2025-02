Atlético lança nova camisa com referências à cultura mineira

Novo uniforme do Galo foi lançado com ensaio com a presença de café, pão de queijo e fogão a lenha / Crédito: Jogada 10

O Atlético Mineiro lançou o seu novo uniforme nesta sexta-feira (07). A campanha intitulada como “Alvorada do Galo” celebra o clube como símbolo do amanhecer e reforça a conexão com a torcida e o espírito de luta alvinegra. A principal novidade da camisa são os destaques dourados inspirados nos primeiros raios de sol. Os detalhes estão presentes na gola e nas mangas, além de contornar o escudo do clube.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A cultura local de Minas também apareceu no lançamento. Jogadores do Atlético, como Hulk, Bernard, Scarpa e Deyverson estão presentes no vídeo de divulgação, junto a elementos tipicamente mineiros. O clube colocou em evidência, o forno a lenha, o café coado e, claro, o pão de queijo.