Wendell aparece no BID e pode fazer a estreia pelo São Paulo

Lateral foi regularizado no mesmo dia de sua apresentação e já fica a disposição do técnico Luis Zubeldía

Um dos principais reforços do São Paulo para a temporada, Wendell já está à disposição de Luis Zubeldía. O contrato do lateral-esquerdo apareceu no BID nesta quinta-feira (06), mesmo dia de sua apresentação, e já pode realizar sua estreia pelo Tricolor.

Wendell não possui limitações físicas, mas não joga desde outubro do ano passado e está sem ritmo. Com isso, mesmo regularizado, ainda não deve ser utilizado na partida contra o Bragantino, no próximo sábado (08), como antecipou o jogador.