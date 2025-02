Wallace Yan é artilheiro do Flamengo pelo Carioca

Wallace Yan chama atenção por sua capacidade de definir as jogadas. O jovem atacante, que também marcou na goleada por 5 a 0 sobre a Portuguesa , já soma quatro gols no Campeonato Carioca e virou o artilheiro isolado do Rubro-Negro na competição. O jogador que poderia “incomodar” era Carlinhos, que marcou três gols, porém o atacante foi emprestado para o Vitória.

Wallace Yan só não marcou em uma partida que disputou. Isto aconteceu no empate por 1 a 1 com o Madureira. Desde então, balançou as redes sempre que acionado. Ele, aliás, tem uma assistência no Estadual. No Campeonato Carioca, Wallace e Cano, do Fluminense, ficam atrás somente de Vegetti, do Vasco, que soma cinco gols até o momento. Agora, ele entra de vez na briga pela artilharia.

O atacante disputou cinco partidas na Taça Guanabara, mas foi titular apenas uma vez. De acordo com dados do site “Sofascore”, em média, Wallace Yan demora apenas 45 minutos para participar de um gol. Além disso, das oito finalizações que deu no Estadual, cinco encontraram a direção da meta adversária.

