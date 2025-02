São Bernardo x Novorizontino, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

No 1º de Maio, em São Bernardo, o time da casa, líder do Grupo D do Paulistão, recebe o bom time de Novorizonte / Crédito: Jogada 10

O São Bernardo recebe o Novorizontino nesta quinta-feira, 6/2, no 1º de Maio, às 19h (horário de Brasília). Trata-se de mais um jogo pelo Paulistão entre times que estão fazendo boa campanha. O Novorizontino é o segundo colocado do Grupo C, com nove pontos. Já o São Bernardo lidera o Grupo D, com 15 pontos. O Novorizontino vem de vitória sobre o Bragantino, fora de casa. Já o São Bernardo venceu fora de casa a Inter de Limeira. Este jogo terá a cobertura da Voz do Esporte, que inicia sua transmissão a partir das 17h30, sob o comando de Christian Rafael, que também estará na narração.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora