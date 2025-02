Santos prepara esquema de segurança especial para contar com Neymar no internal

Depois de jogar além do esperado em sua reestreia, Neymar já entrou no planejamento do Santos para a sequência do Paulistão. Para contar com o astro na próxima rodada, contra o Novorizontino, o Peixe prepara uma operação de segurança especial no interior do estado.

O Santos viajará para Novo Horizonte em um voo fretado. Além disso, o time ficará em um setor separado dentro do hotel. O clube está preocupado em garantir que Neymar e o restante do elenco tenham tranquilidade antes das partidas, seja no Paulistão ou nas futuras competições nacionais.