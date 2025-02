Santos e WTorre preparam assinatura de contrato para construção da nova Vila

Depois do acordo em outubro do ano passado, Santos e WTorre prepararam assinatura do contrato para construção da nova Vila Belmiro. A formalização da parceria do clube com a construtura deve acontecer na próxima semana. A informação inicial é do “ge”.

Foram mais de nove meses de negociações envolvendo a gestão de Marcelo Teixeira e a WTorre, empreiteira que ficará encarregada pela construção da arena santista. As últimas trocas de minutas contratuais aconteceram no ano passado, em reunião definitiva entre as partes.