Santos anuncia a contratação de Álvaro Barreal

O Santos anunciou na tarde desta quinta-feira (06/02) a contratação do atacante Álvaro Barreal. O jogador, de 24 anos, , chega por empréstimo junto ao Cincinnati, dos Estados Unidos até o final do ano e com opção de compra. No ano passado, ele disputou o Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro.

O argentino se destaca pela polivalência. O próprio técnico Pedro Caixinha chegou a exaltar que o jogador pode desempenhar qualquer função pelo lado esquerdo do campo, também jogando como meia ou até lateral-esquerdo. Contudo, ele chega neste momento para disputar posição ou até mesmo ser uma sombra para Guilherme.

No ano passado, com a camisa do Cruzeiro, foram 42 partidas, com dois gols e quatro assistências. O jogador viveu bons momentos na Raposa, mas caiu de rendimento no final da temporada, o que culminou no não interesse do clube celeste em sua permanência.

Até aqui o Santos já anunciou sete nomes como: Zé Ivaldo, Luisão, Godoy, Thaciano, Verón, Tiquinho e Neymar. Assim, Barreal se torna o oitavo reforço. O Peixe ainda tem tudo acertado com Zé Rafael e monitora outros nomes no mercado para reforçar o plantel.