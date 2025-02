PSG x Monaco: onde assistir, escalações e arbitragem

Clássico no Parque dos Príncipes, em Paris, é válido pela 21ª rodada do Campeonato Francês 2024/25

Dia de clássico no Campeonato Francês 2024/25. Nesta sexta-feira (7), PSG e Monaco se enfrentam às 17h05 (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, pela 21ª rodada da Ligue 1. A partida coloca frente a frente duas equipes que brigam na parte de cima da tabela e que vêm de vitória na competição.

Como chega o PSG

Atual campeão, o PSG está no caminho para mais um título do Campeonato Francês. O clube de Paris é o líder isolado da Ligue 1 com 50 pontos em 20 jogos. Ao mesmo tempo, o time está invicto na competição e tem 10 pontos de vantagem para o vice-líder Olympique de Marselha.

Além disso, a boa notícia para o técnico Luis Enrique é que o PSG não terá baixas de última hora para o clássico desta sexta-feira e poderá entrar em campo com o que tem de melhor.

Como chega o Monaco

Por outro lado, o Monaco atravessou um momento irregular no Campeonato Francês que tirou o time da briga pela liderança. Dessa maneira, a equipe está na terceira posição, com 37 pontos, 13 a menos que o líder PSG.