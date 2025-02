Porto x Sporting: onde assistir, escalações e arbitragem

Clássico no Estádio do Dragão abre a 21ª rodada do Campeonato Português 2024/25 / Crédito: Jogada 10

Dia de clássico no Campeonato Português 2024/25. Nesta sexta-feira (7), Porto e Sporting se enfrentam às 17h15 (de Brasília), no Estádio do Dragão, na partida de abertura da 21ª rodada da Liga Portugal. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

Como chega o Porto O Porto vive um péssimo momento na temporada e não vence há quatro rodadas no Campeonato Português. Dessa maneira, o time caiu para a terceira posição, com 42 pontos, oito a menos que o líder Sporting. Já a diferença para o vice-líder Benfica é de dois pontos. Além disso, o técnico Martín Anselmi tem duas baixas confirmadas para o clássico no Estádio do Dragão. Dessa maneira, Otávio e Martim Fernandes desfalcam o Porto. Como chega o Sporting Por outro lado, o Sporting é o líder isolado do Campeonato Português com 50 pontos e vem de três vitórias consecutivas na Liga. Além disso, o time está invicto há sete rodadas. Assim, a vantagem para o vice-líder Benfica é de seis pontos e o Leão pode dar um passo importante rumo ao título nacional em caso de vitória no Estádio do Dragão.