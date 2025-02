Palmeiras x Corinthians é adiado em 30 minutos por fortes chuvas

Confira o comunicado

“A Federação Paulista de Futebol informa que a arbitragem e o diretor de jogo do clássico entre Palmeiras e Corinthians, no Allianz Parque, se reuniram com os dois clubes e, após uma avaliação das condições do gramado, devido à forte chuva que cai na cidade, decidiram de forma unânime adiar o início do jogo para 20h30.”

Palmeiras x Corinthians não é o primeiro clássico a começar fora de hora nesta edição de Paulistão. Afinal, o Corinthians x São Paulo do dia 25/01, pela quarta rodada, no Morumbis, também contou com atraso em seu início por conta das fortes chuvas que caem na capital paulista desde meados de janeiro.