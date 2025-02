Marcelo, ídolo do Fluminense e do Real Madrid, anuncia aposentadoria

Revelado nas divisões de base do Fluminense, o lateral chegou ao Real Madrid em 2006 e por lá se consolidou como um dos maiores de sua posição, algo que o fez também ser titular da seleção. Por lá, ele se tornou o atleta com mais títulos da história do clube espanhol, com cinco Champions League, seis títulos de La Liga e o tetra do Mundial de Clubes.

Ao retornar ao futebol brasileiro em 2023 depois de uma passagem pelo Olympiacos, marcou cinco gols, deu três assistências e venceu o Campeonato Carioca, a Libertadores e a Recopa Sul-Americana. Por fim, Marcelo finalizou essa segunda passagem pelo clube do coração com 68 partidas e o sentimento de dever cumprido com duas conquistas continentais.

Pela Seleção Brasileira, foi o dono da posição por oito anos. Disputou as Copas do Mundo de 2014 e 2018, além de ter conquistado o título da Copa das Confederações em 2013. Foi medalha de prata (2012) e bronze (2008) dos Jogos Olímpicos.

Títulos de Marcelo

2 Campeonatos Cariocas: 2005, 2023

1 Conmebol Libertadores: 2023

1 Recopa Sul-Americana: 2024

1 Copa das Confederações: 2013

1 Superclássico das Américas: 2018

5 Champions League: 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18 e 2021/22

4 Mundiais de Clubes: 2014, 2016, 2017 e 2018

6 Campeonatos Espanhóis: 2006/07, 2007/08, 2011/12, 2016/17, 2019/20 e 2021/22

2 Copas do Rei: 2010/11 e 2013/14

5 Supercopas da Espanha: 2008, 2012, 2017, 2020 e 2022

3 Supercopas da Uefa: 2014, 2016 e 2017

