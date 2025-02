Gabriel Martinelli sofre lesão muscular e será avaliado no Arsenal

O atacante Gabriel Martinelli voltou a sentir uma lesão durante o revés do Arsenal para o Newcastle por 2 a 0, pelas semifinais da Copa da Liga Inglesa 2024/25. De acordo com o técnico Mikel Arteta, a lesão parece ser no tendão da coxa, porém o brasileiro passará por exames para ter o diagnóstico preciso.

Até o momento, Martinelli disputou até agora 35 jogos (27 como titular) pelo Arsenal nesta temporada. Ele estufou a rede em sete oportunidades, com quatro assistências e fez parte da lista de convocados da seleção nos últimos jogos de 2024.

Por fim, o Brasil mede forças com a Colômbia no dia 20, no estádio Mané Garrincha, e depois encara a Argentina no dia 25, no Monumental de Núñez. Ambos pelas Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. Os comandados do técnico Dorival Júnior somam 18 pontos, na quinta colocação.