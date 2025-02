Flamengo anuncia ucraniano para comandar setor de scouting

José Boto não abriu mão da chegada de Andrii Fedchenkov, com quem trabalhou no Shakhtar Donetsk (Ucrânia) e no PAOK (Grécia)

O Flamengo anunciou, nesta quinta-feira, a chegada de seu novo gerente de scouting, Andrii Fedchenkov. O profissional ucraniano, que fala português fluentemente, assume a liderança do departamento responsável por mapear e indicar reforços para o clube. Ele terá a missão de liderar o setor, reforçando a estratégia do clube na identificação e captação de atletas para o elenco profissional e também para as categorias de base.

Andrii trabalhou com Boto no Shakhtar Donetsk (Ucrânia) e no PAOK (Grécia). No clube ucraniano, ele membro do scout, porém no grego, assumiu o cargo de chefia do departamento e também de assistente do diretor de futebol.

O novo diretor de futebol do Flamengo conversou com o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, e não abriu mão da contratação. Em dezembro, o clube até cogitou pagar a multa, mas preferiu esperar a liberação.

Por fim, Ricardo Perlingeiro, antigo chefe do departamento, foi deslocado para a base. Ele chegou ao Flamengo em julho do ano passado depois de deixar a CBF, onde era coordenador de observações técnicas da base.