Cristiano Ronaldo homenageia Marcelo após anuncio de aposentadoria

Astro português do Al-Nassr recordou a parceria de quase uma década com o brasileiro nos tempos de Real Madrid

Marcelo Vieira da Silva Júnior anunciou aposentadoria dos gramados na manhã desta quinta-feira, 6, após 18 anos de carreira. Ídolo do Real Madrid e do Fluminense, o lateral brasileiro criou laços intensos, que ultrapassaram o esporte, com alguns dos astros que cruzaram seu caminho. Entre eles, Cristiano Ronaldo – com quem firmou um dos vínculos mais fortes durante a passagem pela Espanha.

Horas após o anúncio, Cristiano Ronaldo usou seu perfil nas redes sociais para prestar uma homenagem ao ex-companheiro de Real Madrid. O português usou um tom sensível para se referir ao amigo e enalteceu a brilhante carreira do brasileiro.