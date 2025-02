Como x Juventus: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar no Campeonato Italiano 2024/25. Nesta sexta-feira (7), Como e Juventus se enfrentam às 16h45 (de Brasília), na partida de abertura da 24ª rodada do Calcio. O duelo acontece no estádio Giuseppe Sinigaglia e coloca frente a frente duas equipes com objetivos distintos na competição.

Como chega o Como

O objetivo do Como na temporada é se manter na elite do futebol italiano. No momento, a equipe está na 15ª posição com 22 pontos, e vem de duas derrotas seguidas no Campeonato Italiano, para Atalanta e Bologna. Dessa maneira, o Como ligou o sinal de alerta e segue com apenas dois pontos a mais que o Parma, 18º, primeiro na zona de rebaixamento.

Além disso, a principal contratação da janela de transferências, Dele Alli, segue como dúvida. Já as baixas confirmadas do técnico Cesc Fàbregas são: Kempf, Vojvoda, Van der Brempt, Alberto Moreno, Sergi Roberto, Fadera e Gabrielloni.

Como chega a Juventus

Por outro lado, a Juve faz uma temporada irregular sob o comando do técnico Thiago Motta e está apenas na 5ª posição, com 40 pontos. Dessa forma, o objetivo da Velha Senhora é entrar no G-4 do Calcio, para confirmar a classificação para a próxima edição da Champions. O título nacional parece um pouco mais distante, uma vez que a diferença para o líder Napoli é de 14 pontos.