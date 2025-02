Colômbia x Brasil, pelo Sul-Americano Sub-20: onde assistir, horário e escalações

Seleções se enfrentam, nesta sexta (7), às 17h, Estadio Olímpico, em Caracas, pela segunda rodada do hexagonal final do Sul-Americano Sub-20 / Crédito: Jogada 10

Colômbia e Brasil se enfrentam nesta sexta-feira (7), às 17h (de Brasília), pela fase final do Sul-Americano Sub-20. A partida será no Estadio Olímpico de la UCV, em Caracas, na Venezuela. As duas equipes buscam manter o 100% nesta fase da competição para seguirem na zona de classificação para o Mundial Sub-20. As seleções, aliás se enfrentaram pelo grupo B da fase inicial da competição Os colombianos venceram por 1 a 0 e miram mais um triunfo sobre os brasileiros. Onde assistir O SporTV e o canal da Conmebol no YouTube, aliás, fazem a transmissão da partida entre Colômbia e Brasil, pela segunda rodada do hexagonal do Sul-Americano Sub-20.

Como chega a Colômbia A Seleção Colombiana, afinal, quer continuar brilhando no Sul-Americano Sub-20. A equipe comandada por César Torres começou a fase final vencendo o Paraguai por 4 a 0. Os Cafeteros, agora, enfrentam a Seleção Brasileira, que também vem de vitória, mas que já venceu na fase de grupos por 1 a 0 com gol de Neiser Villarreal , atual artilheiro da competição com seis gols em quatro partidas. Além disso, os colombianos implementam um sistema ofensivo similar ao do profissional, o que pode dar trabalho à equipe brazuca.