Atlético pode ser eliminado do Campeonato Mineiro pelo Cruzeiro; entenda o cenário

Atlético precisa vencer o Cruzeiro, bater o Itabirito e ainda contar com resultados dos outros times para se classificar

O Atlético enfrenta uma situação delicada. Apesar de ter vencido as últimas partidas, as vitórias de Betim e Tombense colocaram o Galo novamente em uma posição complicada. O clássico contra o Cruzeiro, neste domingo, às 16h (de Brasília), no Mineirão, pode resultar em uma eliminação antecipada.

O Atlético encara dois cenários possíveis em caso de derrota. Se o Cruzeiro vencer o Galo e, simultaneamente, Betim superar o Villa Nova, o América vencer o Tombense e o Athletic derrotar o Uberlândia, essas equipes atingiriam 15 e 14 pontos, tornando impossível para o Atlético alcançá-las.