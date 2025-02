Arrascaeta atinge marcas especiais em goleada do Flamengo

A assistência para Matheus Gonçalves também foi uma pintura. Na jogada, o uruguaio ameaçou dar um bicicleta e deu um toque de leve para o companheiro, que chutou na saída do goleiro. O lance, afinal, recebeu muitos elogios pelos torcedores nas redes sociais.

Arrascaeta também completou 181 minutos em 2025 e ficou à disposição em quatro jogos. Além disso, ele foi utilizado em todos eles, mas até este momento vinha sendo usado no time reserva para pegar ritmo de jogo com cautela.

A ideia do técnico Filipe Luís e sua comissão é que Arrasca jogue o quanto for possível para se adaptar o mais rápido possível. Evitar lesões é um dos principais objetivos. Agora, há a expectativa de poder usar o uruguaio no primeiro clássico do ano no Campeonato Carioca. O Flamengo, afinal, enfreta o Fluminense, no sábado, às 16h30, no Maracanã, pela nona rodada do Estadual.