Valencia x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes se enfrentam em partida única válida pelas quartas de final da Copa do Rei da Espanha / Crédito: Jogada 10

A bola volta a rolar na Copa do Rei da Espanha. Nesta quinta-feira (6), o Barcelona visita o Valencia às 17h30 (de Brasília), no Estádio Mestalla, pelas quartas de final do torneio mata-mata mais importante do futebol espanhol. Quem vencer garante vaga na semifinal. Em caso de empate, a classificação será definida nos pênaltis. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e Disney+ (streaming).

Como chega o Valencia O Valencia faz uma péssima temporada e luta pela permanência na elite do futebol espanhol. Isto porque o time é o penúltimo colocado de La Liga, com 19 pontos em 22 jogos. Ao todo, são quatro a menos que o Espanyol, primeiro fora da zona de rebaixamento. Contudo, a equipe vive seu melhor momento e tem duas vitórias nos últimos três jogos no Campeonato Espanhol. Assim, o Valencia quer aproveitar a vantagem de jogar em casa para surpreender o Barcelona e seguir vivo na Copa do Rei, que pode ajudar o time a evoluir no restante da temporada. Para chegar nesta fase de quartas de final, a equipe eliminou Parla Escuela, Ejea, Eldense e Ourense. Outra boa notícia é que o técnico Carlos Corberán terá apenas o desfalque do lateral-direito Thierry Correia, lesionado.

Como chega o Barcelona Por outro lado, o Barça faz uma grande temporada sob o comando do técnico Hansi Flick e vai em busca de mais um título. Isto porque os culés conquistaram a Supercopa da Espanha após golear o Real Madrid e também estão classificados para as oitavas de final da Champions, após grande campanha na fase de liga da competição. Nesta Copa do Rei, o Barça eliminou Barbastro e Bets com duas goleadas. Em La Liga, no entanto, o time está na terceira posição, com 45 pontos, quatro a menos que o líder Real Madrid. Por fim, o Barcelona segue com alguns problemas no elenco. Enquanto Ter Stegen, Bernal e Christensen são baixas confirmadas, Gavi e Dani Olmo aparecem como dúvidas.