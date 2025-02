No aniversário de 40 anos, Cristiano Ronaldo ganha bolo personalizado

O craque Cristiano Ronaldo completou nesta quarta-feira (05) 40 anos e recebeu uma homenagem especial do Al-Nassr, seu atual clube, com um bolo gigante. O bolo trazia imagens personalizadas da carreira do português e um boneco sobre doces em formato das cinco Bolas de Ouro conquistadas pelo camisa 7.

Aliás, a celebração não parou por aí. Os companheiros de equipe também recepcionaram Cristiano Ronaldo com parabéns no centro de treinamento do Al-Nassr. Assim, o momento foi compartilhado nas redes sociais.