Morre Ivan Zimmermann, ex-narrador de ESPN e Bandsports, em tragédia nos EUA

Jornalista morava na Flórida e sofreu acidente fatal no último 31 de janeiro; família só conseguiu ser notificada pelas autoridades nesta quarta

Ivan Sérgio Zimmermann, considerado um dos mais irreverentes narradores esportivos no Brasil depois de Silvio Luiz, morreu em decorrência de um acidente de carro nos Estados Unidos. O episódio ocorreu na última sexta-feira (31), mas a família só conseguiu ser notificada pelas autoridades daquele país nesta quarta-feira (5).

O profissional de 64 anos, que trabalhou por muito tempo na Band e na ESPN, dirigia em uma rua de Broward, na Flórida, quando um motorista, em sentido contrário, invadiu a pista e se chocou com o carro do brasileiro. Mais três veículos se envolveram no acidente.