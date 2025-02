Liverpool x Tottenham: onde assistir, escalações e arbitragem

O segundo finalista da Copa da Liga Inglesa será definido nesta quinta-feira (6). Liverpool e Tottenham se enfrentam às 17h (de Brasília), pelo jogo de volta da semifinal da Carabao Cup. Após a vitória do Spurs no jogo de ida, em Londres, as equipes se enfrentam em Anfield na busca da classificação. Em caso empate, o clube londrino garante a vaga na decisão. Por outro lado, os Reds precisam da vitória por ao menos dois gols de diferença para avançar sem a necessidade dos pênaltis. Quem avançar encara o vencedor de Newcastle x Arsenal na grande final.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e Disney+ (streaming).