Internacional abre conversas com o San Lorenzo para contratar Elian Irala

O Internacional ainda observa o mercado de transferências para preencher as lacunas do seu elenco. Assim, a próxima intenção da diretoria é suprir a carência no meio de campo com a contratação de um substituto para Rômulo. Deste modo, um dos potenciais reforços é o volante Elian Irala, do San Lorenzo, da Argentina. O Colorado já abriu conversas e tem tratativas avançadas pelo jogador, segundo o portal “Vozes do Gigantes”.

Irala seria uma peça de reposição a Rômulo, mas também um concorrente a Thiago Maia para a função de segundo volante. O meio-campista, de 20 anos, é uma revelação da base do San Lorenzo, o único clube da sua carreira até aqui. A sua integração no time principal do El Ciclón (O Ciclone na tradução) ocorreu em 2022, mas as primeiras oportunidades vieram somente no ano seguinte. A partir disso, são 59 jogos pelo time argentino, com dois gols e uma assistência.