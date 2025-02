Grêmio e Internacional acertam com novo patrocinador master

Casa de apostas estampará o espaço nobre nas camisas dos clubes do Rio Grande do Sul; estreia da marca deve acontecer no próximo clássico / Crédito: Jogada 10

Após a saída do banco Banrisul, que estampava a parte nobre das camisas de Grêmio e Internacional desde 2001, a dupla acertou com um novo patrocinador: a casa de apostas Alfa.bet. As partes já acertaram o acordo, mas ainda falta a assinatura do contrato. A empresa investirá aproximadamente R$50 milhões por ano em cada clube e o contrato de parceria tem duração de três temporadas. Aliás, existem cláusulas que preveem o aumento dos valores, dependendo do engajamento e das metas esportivas atingidas. As informações são do portal ge.

Antes de acertar a nova parceria, os clubes chegaram a avançar as negociações com outra casa de apostas, a KTO. Porém, as partes não fecharam o negócio. Assim, a estreia da marca nos uniformes da dupla deve acontecer no próximo Gre-Nal, que está marcado para o próximo sábado (8), às 21h (de Brasília), pela sexta rodada do Estadual.