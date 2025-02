Vini Jr se irrita com companheiros em retorno à La Liga

Atacante do Real Madrid critica passes não recebidos, reclama com Ancelotti e imagens repercutem nas redes sociais

Vini Jr não brilhou na partida contra o Espanyol, no último sábado, 1º de fevereiro, em seu retorno à La Liga, após ficar fora desde o dia 3 de janeiro, quando foi expulso na partida contra o Valencia. O brasileiro até balançou as redes, mas o gol foi anulado por uma falta de Mbappé, decisão que gerou protestos dele e de todo o Real Madrid.

No entanto, o que mais irritou Vini não foi a arbitragem, mas sim um companheiro de equipe. Imagens que circulam nas redes sociais mostraram o atacante reclamando com Ancelotti porque Ceballos não passava a bola para o lado esquerdo do campo. O técnico percebeu a insatisfação e orientou o meio-campista a acionar mais aquele setor, mas Ceballos demorou a obedecer, o que aumentou ainda mais a irritação do brasileiro. Quando finalmente recebeu o passe, ele continuou reclamando.