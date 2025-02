Vaza suposta terceira camisa do São Paulo em homenagem a Rogério Ceni

Nova camisa do Tricolor deve seguir a mesma temática do segundo uniforme, desta vez fazendo alusão ao uniforme do goleiro contra o Liverpool

Uma imagem do suposto novo terceiro uniforme do São Paulo vazou nos últimos dias. O modelo é predominantemente preto e inspirado na camisa usada por Rogério Ceni na final do Mundial de Clubes de 2005, contra o Liverpool. Nem o clube e a fornecedora do material confirmaram a veracidade da foto.

O suposto terceiro uniforme do São Paulo segue a mesma temática, desta vez fazendo alusão ao uniforme com o qual Rogério Ceni ficou eternizado como um dos grandes heróis daquela vitória contra o Liverpool.