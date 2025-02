Reinaldo fala sobre encarar o São Paulo pela primeira vez pelo Mirassol: ‘É como voltar para casa’

Lateral é o grande nome da boa campanha do Leão do Interior no Paulista e vai reencontrar o Tricolor no Morumbis / Crédito: Jogada 10

O Mirassol é uma das grandes sensações do Campeonato Paulista. Com 15 pontos e uma sequência de cinco vitórias consecutivas, o Leão vem fazendo bonito no ano do seu centenário. A próxima partida nesta quarta-feira (05), contra o São Paulo, será especial para o principal nome do elenco: Reinaldo. O lateral-esquerdo vai reencontrar a equipe que defendeu, entre empréstimos e retornos, de 2013 a 2022. Pela camisa tricolor, Reinaldo somou 375 jogos e marcou 32 gols. Além disso, conquistou o título Paulista de 2021.

"Ao todo, foram quase oito anos vestindo a camisa do São Paulo. Não tem como ignorar isso. É um clube pelo qual tenho muita gratidão e carinho, então é como voltar para a minha casa, pelos amigos que deixei e os momentos inesquecíveis que vivi. É sempre especial poder estar em um jogo como esse, mesmo que agora seja como adversário", ressaltou.