Quem mais ganhou títulos na Europa entre os rivais de Neymar no Brasil?

Confira jogadores e elencos com mais títulos no Velho Continente. Rivalizam, em números, com o astro do Santos?

Neymar retornou ao Santos e trouxe na bagagem uma das carreiras mais vitoriosas que um jogador brasileiro já construiu na Europa. Se as competições que acontecem no Velho Continente são as de mais alto nível no mundo, o site “Torcedores.com” correu atrás para descobrir quais são atualmente os jogadores e os elencos do futebol brasileiro com mais títulos no futebol europeu para se gabar.

Flamengo tem o elenco mais vitorioso na Europa

Neymar trouxe nada menos que 21 títulos conquistados por Barcelona e Paris Saint-Germain, mas, ainda assim, quem tem o elenco mais vencedor na Europa não é o Santos e, sim, o Flamengo. São 45 títulos no futebol europeu, conquistados por 11 jogadores diferentes do elenco, reforçando o status do rubro-negro como o dono do plantel mais forte do país. Danilo, reforço mais recente do time carioca, soma 16 títulos.

A diferença do Flamengo para os outros elencos não é tão grande quanto poderia se imaginar e o Corinthians também tem um elenco com muitos títulos europeus, 44, para ser mais exato, conquistados por oito jogadores diferentes. E se engana quem pensa que o holandês Depay é o maior vencedor no elenco paulista. André Ramalho soma 17 títulos no Velho Continente.

São Paulo e Internacional também possuem 44 títulos europeus distribuídos entre os jogadores dos respectivos elencos. Destaques para o são-paulino Lucas e o colorado Fernando, com 18 títulos cada.