Quaresma compara Jorge Jesus e Abel Ferreira e surpreende

Jorge Jesus e Abel Ferreira são dois treinadores portugueses que alcançaram grande sucesso no futebol brasileiro, tornando as comparações inevitáveis. Em entrevista ao podcast “Junior Coimbra Show”, o ex-jogador Ricardo Quaresma não hesitou em revelar quem considera o melhor entre eles.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Abel Ferreira, que está no comando do Palmeiras desde 2020, tem o trabalho mais longevo entre os treinadores estrangeiros no Brasil. Durante sua trajetória, conquistou dois títulos da Libertadores (2020 e 2021), a Copa do Brasil (2020), a Recopa Sul-Americana (2022), três Campeonatos Paulistas (2022, 2023 e 2024), dois Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023) e uma Supercopa do Brasil (2023).